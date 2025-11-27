Олимпийский огонь для зимних Игр-2026 в Италии зажгли в Греции

В Древней Олимпии (Греция) зажгли олимпийский огонь для зимних Игр-2026, сообщает ТАСС.

Из-за непогоды церемонию перенесли из древнего исторического стадиона в Археологический музей, где был использован резервный огонь, образовавшийся из солнечного света во время репетиций.

В церемонии приняли участие представители Греции, МОК и олимпийского оргкомитета. Мэр Олимпии Аристидис Панагиотопулос отметил важность символа мира и перемирия, а Джованни Малаго, президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, отметил связь между древними традициями и нынешними Играми.

Огонь направится в Италию, где зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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