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Польша наказала газовую компанию Novatek Green Energy и оставила два воеводства без голубого топлива

28 апреля 2022 11:01
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Новости Польши. Польша стала жертвой введенных ею же санкций против Москвы. Варшава решила наказать все местные фирмы, которые хоть как-то связаны с Россией. В том числе и газовые. В результате без голубого топлива остались населенные пункты в двух воеводствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша наказала газовую компанию Novatek Green Energy и оставила два воеводства без голубого топлива-1

В энергетической блокаде оказались десятки домов, больницы, школы и предприятия. Все потому, что польская компания Novatek Green Energy, которая поставляла газ в эти районы, попала в санкционный список, так как является «дочкой» российской фирмы. И теперь из-за этого вынуждена перекрыть кран. В результате борьбы властей с внешними и внутренними экономическими врагами тысячи поляков лишились самого необходимого: тепла, горячей воды и возможности приготовить еду.  

# Газ # Фотофакт

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