Польша готова развернуть 65 контрольно-пропускных пунктов на границах с Литвой и Германией

Польша всерьез готовится к отражению «миграционного нашествия», демонстрируя решимость, которая граничит с паранойей. Так, в Сейме заявили о готовности развернуть 65 контрольно-пропускных пунктов на границах с Литвой и Германией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для поддержания порядка на местах Варшава направит пять тысяч военных, большая часть из которых будет дислоцирована на польско-германском рубеже. При этом контроль, введенный сроком на 30 дней, может быть продлен, если миграционные потоки не ослабнут.

Напомним, что с 7 июля Польша ужесточает правила въезда на границах с Германией и Литвой. Причиной, по словам премьера Дональда Туска, стал недостаточный, по мнению Варшавы, антимиграционный контроль со стороны Литвы, а также участившиеся случаи переброски нелегальных мигрантов из Германии. При этом немецкий канцлер отрицает, что подобные случаи вообще имели место.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

Я хотел бы еще раз прояснить ситуацию. Репатриации из Германии в Польшу просителей убежища, которые уже прибыли в Германию, не осуществляются. Таких нет и не будет. Мы отказываем в проникновении на нашу территорию только тем, кто пытается сделать это нелегально. Хочется верить, что Польша закрывает свои границы, руководствуясь только желанием помочь в борьбе с миграцией.