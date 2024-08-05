Politico: в ЕП хотят исключить Венгрию из Шенгена из-за виз для РБ и РФ

Группа из 70 евродепутатов обратилась к Европейской комиссии с просьбой приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне в связи со смягчением визового режима для граждан восьми государств, в том числе России и Беларуси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Депутаты Европарламента направили письмо с требованием принять срочные меры, так как это может угрожать безопасности Шенгенской зоны.

Ранее Венгрия уже смягчила визовые ограничения, что вызвало осуждение со стороны ЕС.

Латвийский президент также потребовал ограничения участия Венгрии в Шенгене.

По правилам ЕС, каждая из стран может определять свою миграционную политику, но граждане стран, не входящих в ЕС, могут свободно перемещаться в пределах Шенгенской зоны.