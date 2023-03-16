​Politico: с начала вооруженного конфликта Украина потеряла свыше 100 тысяч военных

По оценкам Соединенных Штатов, за время вооруженного конфликта в Украине страна потеряла на поле боя свыше ста тысяч украинских солдат.

В числе погибших – самые опытные военные. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Politico. По сообщению издания, США обеспокоены большими потерями бойцов в Артемовске. Штаты в срочном порядке решают вопрос с перенаправлением Киеву дополнительной военной техники, а также обучением военных из Украины. Ранее со ссылкой на представителя ВС США генерала-лейтенанта Дугласа Симса сообщалось, что американское Минобороны подготовило более четырех тысяч украинских бойцов за время СВО.