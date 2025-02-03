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Politico: отказ ЕС покупать оружие США приведет Трампа в ярость

03 февраля 2025 12:51
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Многие страны Евросоюза опасаются, что их отказ от импорта американских вооружений может «привести в ярость»  американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В Брюсселе пройдет неформальный саммит стран ЕС, на котором будет обсуждаться привлечение частного капитала и упорядочение бюджета на оборонные инициативы. Берлин настаивает на использовании военных систем из Европы, но другие страны предупредили, что отказ от американских производителей может разгневать Трампа.

Politico: отказ ЕС покупать оружие США приведет Трампа в ярость-1

Фото: pixabay / американский танк Abrams

В 2024 году расходы стран ЕС на оборону составили 326 миллиардов евро, а к 2027 году они вырастут на 100 миллиардов евро. Оборонный сектор Европы остается фрагментированным и неэффективным, а большая часть его потребностей покрывается за счет импорта из США.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы # США # Армия

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