Politico: отказ ЕС покупать оружие США приведет Трампа в ярость

Многие страны Евросоюза опасаются, что их отказ от импорта американских вооружений может «привести в ярость» американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

В Брюсселе пройдет неформальный саммит стран ЕС, на котором будет обсуждаться привлечение частного капитала и упорядочение бюджета на оборонные инициативы. Берлин настаивает на использовании военных систем из Европы, но другие страны предупредили, что отказ от американских производителей может разгневать Трампа.