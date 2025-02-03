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ВОЗ столкнулась с проблемами из-за выхода США из организации

03 февраля 2025 14:20
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает набор сотрудников и ограничивает их поездки в связи с финансовой ситуацией, вызванной выходом США из состава организации, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

ВОЗ столкнулась с проблемами из-за выхода США из организации-1

Фото: pixabay / флаг Всемирной организации здравоохранения

Он заявил на 156-й сессии Исполнительного совета, что ВОЗ принимает меры по защите своей работы и сотрудников, включая стратегическую расстановку ресурсов и существенное сокращение расходов на поездки.

# Международная политика

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