ВОЗ столкнулась с проблемами из-за выхода США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает набор сотрудников и ограничивает их поездки в связи с финансовой ситуацией, вызванной выходом США из состава организации, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил на 156-й сессии Исполнительного совета, что ВОЗ принимает меры по защите своей работы и сотрудников, включая стратегическую расстановку ресурсов и существенное сокращение расходов на поездки.