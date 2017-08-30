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Полиция эвакуировала Юстонский вокзал в Лондоне из-за взрыва парогенератора

30 августа 2017 09:13
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Новости Великобритании. В том, что курить вредно, убедились пассажиры лондонского вокзала. Из-за взрыва электронной сигареты полиция эвакуировала всех, кто находился на станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причину специалисты с собаками обнаружили лишь спустя несколько часов – конечно же, все поезда отправились со значительной задержкой.

Никто не пострадал, поэтому обладателю парогенератора обвинений не предъявляли. А почему электронный агрегат вспыхнул, полиция разбираться не стала.

Полиция эвакуировала Юстонский вокзал в Лондоне из-за взрыва парогенератора-1

# Фотофакт # Взрыв

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