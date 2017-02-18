«Полет ангела» на венецианском карнавале в 2017 году пройдет 18 февраля

Новости Италии. В Венеции продолжается знаменитый на весь мир карнавал. 18 февраля состоится одно из самых ожидаемых событий этого яркого шоу. В центре города на землю спустится настоящий ангел.

В этом образе традиционно выступает самая красивая венецианка – победительница «Парада Марий».

В праздничном расписании еще и конкурс на самую необычную маску. Всего запланировано более 100 мероприятий. Это и уличные спектакли, и концерты, и выставки.

Карнавал в Венеции продлится еще несколько недель.

За это время город превратится в настоящую «Ярмарку тщеславия» – это главная художественная идея карнавала в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.