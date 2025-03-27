Поиски затонувшей бронемашины с американскими солдатами в Литве продолжаются

В попытках продемонстрировать свою силу и военную мощь страны Прибалтики загоняют себя в угол. Очередные маневры около границ с Беларусью могут сильно ударить по отношениям между Вильнюсом и Вашингтоном. Четверо американских солдат объявлены погибшими в Литве в ходе учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава операции по спасению пропавших заявил, что пока неизвестно, в каком конкретно месте утонула их бронемашина.

Министр национальной обороны заявила, что поиск американских солдат является технически очень сложным. Это связано с непроходимостью местности и газопроводными коммуникациями на ее территории.

Довиле Шакалене, министр национальной обороны Литвы:

Важно подчеркнуть – это очень сложное место. Это болото, которое соединено с озером. Поэтому нам нужны все работы, чтобы стабилизировать грунт, откачать воду, подготовить спасательные операции. Это потребовало множества дополнительных мер: в течение 24 часов была построена новая дорога, чтобы могла подъехать тяжелая техника. Уровень воды также был откачан в достаточной степени для начала земляных работ.

Напомним, ЧП случилось во время военных учений на полигоне, примерно в десяти километрах от границы с Беларусью. Информацию подтвердил генеральный секретарь НАТО. Он отметил, что поисковые работы продолжаются, однако теперь их цель – пролить свет на эту историю. По одной из версий, бронемашина попала в болото и утонула вместе с экипажем.