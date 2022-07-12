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Похороны экс-премьера Японии пройдут в Токио

12 июля 2022 09:10
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Новости Японии. Похороны экс-премьера Японии пройдут в Токио. Для этого на избирательном округе и родине политика установят алтарь для возложения цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похороны экс-премьера Японии пройдут в Токио-1

Стоит отметить, что уже состоялась традиционная церемония прощания по буддистскому обряду. По желанию семьи на ней присутствовали только самые близкие люди. А прощание для всех желающих будет организовано в Токио позднее.

Напомним, бывший премьер-министр Японии погиб после совершенного на него покушения. Политик получил два огнестрельных ранения: в область шеи и районе груди. Стрелком оказался 40-летний местный житель и бывший моряк сил самообороны Японии.  

# Некролог # Синдзо Абэ # Новости Японии # Фотофакт

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