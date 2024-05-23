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Один человек погиб из-за шторма в Сербии

23 мая 2024 09:20
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Во многих районах Сербии объявлен режим чрезвычайного положения. Причиной стал шторм, который обрушился на запад страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб из-за шторма в Сербии-1

Ливни затопили улицы городов, потоки воды размыли участки дорог. Повалены десятки деревьев. Сообщается об одном погибшем. Непогода ударила и по столице – Белграду. Там под землю ушла часть автостоянки. В некоторых районах выпал град величиной с грецкий орех. Он повредил окна и крыши зданий, уничтожил посевы.

# Природные катаклизмы

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