Один человек погиб из-за шторма в Сербии

Во многих районах Сербии объявлен режим чрезвычайного положения. Причиной стал шторм, который обрушился на запад страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни затопили улицы городов, потоки воды размыли участки дорог. Повалены десятки деревьев. Сообщается об одном погибшем. Непогода ударила и по столице – Белграду. Там под землю ушла часть автостоянки. В некоторых районах выпал град величиной с грецкий орех. Он повредил окна и крыши зданий, уничтожил посевы.