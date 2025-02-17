Погибли 4 человека. ВСУ атаковали Белгородскую область 86 дронами за сутки

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за сутки украинские военные нанесли удары по семи пограничным районам Белгородской области, использовав более 80 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

За сутки было подвергнуто обстрелу 40 населенных пунктов, выпущено 62 снаряда и нанесено 86 ударов с использованием беспилотников, из которых 38 были сбиты. Четыре человека погибли и три получили ранения.