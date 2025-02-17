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Погибли 4 человека. ВСУ атаковали Белгородскую область 86 дронами за сутки

17 февраля 2025 12:36
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По словам губернатора Вячеслава Гладкова, за сутки украинские военные нанесли удары по семи пограничным районам Белгородской области, использовав более 80 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

За сутки было подвергнуто обстрелу 40 населенных пунктов, выпущено 62 снаряда и нанесено 86 ударов с использованием беспилотников, из которых 38 были сбиты. Четыре человека погибли и три получили ранения.

Погибли 4 человека. ВСУ атаковали Белгородскую область 86 дронами за сутки-1

Фото: pixabay

В Валуйском районе обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, погиб один мирный житель. Атаки беспилотников также были зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Грайворонском районах. В Краснояружском районе погибли три мирных жителя, в Шебекинском районе уничтожены объекты инфраструктуры.

С 11 апреля 2022 года в Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности. С 9 августа 2024 года введен режим контртеррористической операции.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы # Армия

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