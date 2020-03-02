Беспрецедентная ситуация за 72 года. В Израиле в третий раз пытаются выбрать парламент

Новости Израиля. В Израиле вновь выбирают парламент. Это уже третье за год голосование в Кнессет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого состоялись выборы в апреле и сентябре. Однако победившим партиям так и не удалось сформировать правительство большинства. Судя по прогнозам аналитиков, этого не произойдет и сейчас.

Последние опросы показывают, что главные противники наберут практически равное число депутатских мандатов и даже мобилизация всех политических союзников не позволит ни правящей партии «Ликуд», ни главному оппозиционному блоку «Кахоль-Лаван» сформировать правительство.