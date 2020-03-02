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Великобритания покинет Европейскую конвенцию по правам человека

02 марта 2020 09:08
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Новости Великобритании. Великобритания собирается выйти из Европейской конвенции по правам человека,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания покинет Европейскую конвенцию по правам человека -1

Британские СМИ опубликовали планы правительства после завершения всех процедур выхода из ЕС. Жителям королевства не нравится, когда европейские судьи дают право голоса заключенным или запрещают экстрадицию некоторых иностранных преступников.

Великобритания покинет Европейскую конвенцию по правам человека -4

Ожидается, что 2 марта на переговорах в Брюсселе делегация Великобритании сообщит об этом европейским партнерам. Решение вступит в силу по окончании переходного периода в отношениях Соединенного Королевства и Евросоюза.  

# Международная политика # Фотофакт

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