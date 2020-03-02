Великобритания покинет Европейскую конвенцию по правам человека

Новости Великобритании. Великобритания собирается выйти из Европейской конвенции по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские СМИ опубликовали планы правительства после завершения всех процедур выхода из ЕС. Жителям королевства не нравится, когда европейские судьи дают право голоса заключенным или запрещают экстрадицию некоторых иностранных преступников.