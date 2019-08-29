Подводим итоги первого заседания нового созыва Верховной рады Украины

Новости Украины. В Украине 29 августа прошло первое заседание Верховной рады нового созыва. В парламент вошли представители пяти партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже избран премьер-министр страны. Им стал заместитель главы офиса Зеленского Алексей Гончарук. А новый спикер рады – глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 депутата.

Напоминаем, «Слуга народа» получила 254 мандата в новом парламенте, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом к сотрудничеству другие политические силы. Таким образом партия Владимира Зеленского самостоятельно сможет формировать парламентское большинство.