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Подводим итоги первого заседания нового созыва Верховной рады Украины

29 августа 2019 20:33
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Новости Украины. В Украине 29 августа прошло первое заседание Верховной рады нового созыва. В парламент вошли представители пяти партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводим итоги первого заседания нового созыва Верховной рады Украины-1

Уже избран премьер-министр страны. Им стал заместитель главы офиса Зеленского Алексей Гончарук. А новый спикер рады – глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 депутата.

Подводим итоги первого заседания нового созыва Верховной рады Украины-4

Напоминаем, «Слуга народа» получила 254 мандата в новом парламенте, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом к сотрудничеству другие политические силы. Таким образом партия Владимира Зеленского самостоятельно сможет формировать парламентское большинство.

# Выборы в Украине # Владимир Зеленский # Алексей Гончарук # Дмитрий Разумков # Фотофакт

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