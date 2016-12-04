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Подтверждена гибель 9 человек в сгоревшем ночном клубе в Окленде

04 декабря 2016 11:34
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Новости США. Число жертв пожара в ночном клубе в американском штате Калифорния может увеличиться до 40.

Официально подтверждена гибель в огне 9 человек, но это – лишь предварительные данные, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В здании в момент трагедии могли находится до 100 гостей.

Точных данных нет, поскольку билеты на мероприятие не продавались.

Рэйв-вечеринку в культурном центре Окленда устроили местные живописцы.

Здание было переоборудовано из старого склада под студии молодых художников. Часть из них не только работала, но и обитала здесь, хотя городские власти не давали разрешения на использование помещений для жилья.

# Пожар в клубе

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