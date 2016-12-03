В одном из ночных клубов Окленда вспыхнул пожар: 13 человек погибли, 20 пропали без вести

Новости США. В городе Окленд американского штата Калифорния 8 часов тому назад вспыхнул пожар в одном из ночных клубов: по меньшей мере,

13 человек погибли, более 20 числятся пропавшими без вести.

По данным полиции, в клубе как раз проходила вечеринка с приблизительно полусотней участников.

Кто-то из присутствующих применил пиротехнику в помещении.

Огонь моментально охватил здание: спастись удалось немногим,

но пожарные еще надеются, что части запертых пламенем людей удалось выжить, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.