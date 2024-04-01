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Подростки пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе

01 апреля 2024 07:48
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В Штатах спокойствие нарушила очередная стрельба. В этот раз ЧП произошло в Индианаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подростки пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе-1

Пострадали семь человек. Это подростки от 12 до 17 лет. С ранениями они доставлены в больницу. Один из них в критическом состоянии. Полиция проводит следственные мероприятия, но обнаружить стрелка пока не удалось. К моменту приезда экстренных служб он уже скрылся с места происшествия.

Подростки пострадали в результате стрельбы в Индианаполисе-4

Таня Терри, заместитель начальника полиции Индианаполиса:
Конечно, мы всегда стараемся предотвратить что-то подобное. Но снова мы имеем ситуацию, когда люди решают конфликт с помощью насилия и применения огнестрельного оружия. Этому необходимо положить конец.

Только с начала этого года в США зафиксировано более 50 случаев массовой стрельбы. За 2023-й подобных инцидентов было 655.

# Стрельба в США # Новости США

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