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Подробности трагедии в Майами: под завалами погибли 5 человек, судьба 156 неизвестна

27 июня 2021 13:47
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Новости США. Число погибших в результате обрушения здания в Майами возросло до пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их личности будут определять с помощью ДНК. Неизвестной остается судьба еще 156 человек.

Подробности трагедии в Майами: под завалами погибли 5 человек, судьба 156 неизвестна-1

На месте трагедии продолжают работать более 80 бригад спасателей. Они делают все возможное, чтобы ускорить поиски выживших, однако операция осложняется сильным задымлением, которое, возможно, вызвано возгораниями под обломками здания. Близких призывают не терять надежды.

Напомним, в Майами обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в нем было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.

# Обрушение дома # Фотофакт

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