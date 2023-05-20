Подоляк: на Западе уже приняли решение о поставке Украине истребителей F-16

Западные страны решили поставить Украине истребители F-16. Об этом сообщил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

Страны западного мира пришли к пониманию о необходимости поставки всех вооружений в Украину, включая F-16, и в настоящее время обговариваются логистические вопросы, констатировал советник.

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что пилоты Украины готовы перейти к обучению на истребителях F-16. Он также высказал признательность руководителям Пентагона и министрам обороны Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Дании за поддержку.

В соответствии с американским планом, истребители F-16 будут поставлены в Украину из союзных Вашингтону государств. В субботу замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что западные страны по-прежнему способствуют обострению украинского конфликта, собираясь предоставить Киеву самолеты F-16. Тем не менее российская сторона учтет эти шаги при выработке своих планов.