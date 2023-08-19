Подобного дефицита никогда не было – в Швейцарии наблюдается нехватка основных лекарств

Новости Швейцарии. В Швейцарии кризис добрался до здравоохранения. Страна, которая всегда была домом для крупнейших мировых фармацевтических и биотехнологических компаний, столкнулась с нехваткой основных лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Федерального управления здравоохранения Швейцарии, в стране наблюдается дефицит антибиотиков, обезболивающих и препаратов для лечения хронических заболеваний, в том числе диабета. Главной проблемой стали перебои в цепочках поставок, а также рост стоимости импорта фармацевтического сырья. И как уверяют эксперты, подобного дефицита лекарств в Швейцарии никогда не было.