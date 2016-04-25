В Австралии подросток планировал теракт во время национального праздника

Новости Австралии. В Австралии по обвинению в планировании теракта задержан 16-летний мальчик. Он собирался совершить атаку во время мероприятий по случаю австралийского национального праздника. Парня арестовали в его доме в Сиднее.

Подозреваемый предстанет перед судом в начале следующей недели. Если его признают виновным, подростку грозит пожизненное заключение.

О предотвращении терактов в день национального праздника австралийская полиция сообщает уже второй год подряд. В прошлом году в Мельбурне были задержаны пятеро подростков по подозрению в подготовке атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.