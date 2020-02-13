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Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли

13 февраля 2020 07:28
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Новости России. Смертельное ДТП под Псковом. Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли-1

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Авария произошла ночью на трассе Санкт-Петербург – Невель. Известно, что среди погибших – граждане Украины.   

Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли-4

Еще два человека госпитализированы. Один из них – наш соотечественник.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Специалисты, которые обслуживают трассу, сообщили, что дорога была обработана противогололедными реагентами.   

# ДТП # Фотофакт

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