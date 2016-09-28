Прямой эфир

Под бодрое рычание: собаки-сёрферы покоряли волны в Калифорнии

28 сентября 2016 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Необычные соревнования прошли на днях недалеко от Лос-Анджелеса. Свое умение кататься на гребне волны демонстрировали собаки.

Правда, не в одиночку, а со своими хозяевами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Восьмые состязания среди псов-сёрферов проходят в Хангтингтон-Бич. Некоторые участвуют несколько лет подряд и уже успели завоевать толпы поклонников.

Судьи оценивают и длительность пребывания на доске, и то, насколько уверенно пёс на ней держится.

Участники отмечают, что в этом году выступать было непросто из-за больших волн.

# Собаки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шимон Перес скончался после инсульта: 93-летний экс-президент Израиля был выходцем из Беларуси
28 сентября 2016 07:44

Шимон Перес скончался после инсульта: 93-летний экс-президент Израиля был выходцем из Беларуси

Продать автомобиль понтифика и купить мобильный госпиталь: необычный аукцион в Польше
28 сентября 2016 07:16

Продать автомобиль понтифика и купить мобильный госпиталь: необычный аукцион в Польше

Затонувшее в Средиземном море судно распилили: достают тела погибших
28 сентября 2016 07:15

Затонувшее в Средиземном море судно распилили: достают тела погибших