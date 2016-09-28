Под бодрое рычание: собаки-сёрферы покоряли волны в Калифорнии

Новости США. Необычные соревнования прошли на днях недалеко от Лос-Анджелеса. Свое умение кататься на гребне волны демонстрировали собаки.

Правда, не в одиночку, а со своими хозяевами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восьмые состязания среди псов-сёрферов проходят в Хангтингтон-Бич. Некоторые участвуют несколько лет подряд и уже успели завоевать толпы поклонников.

Судьи оценивают и длительность пребывания на доске, и то, насколько уверенно пёс на ней держится.

Участники отмечают, что в этом году выступать было непросто из-за больших волн.