Почему разбился военный вертолет в Турции: плохая погода или теракт?

Новости Турции. Продолжаются спасательные работы на северо-востоке Турции, где потерпел крушение военный вертолет. На его борту находились 15 человек, включая бригадного генерала Мустафу Догру.

Инцидент имел место в труднодоступном горном ущелье, потому доставить спасенных в госпиталь удалось только к утру. Погибли 7 человек, остальные 8 получили ранения разной степени тяжести.

В вертолете добирались к месту службы офицеры с семьями — среди пассажиров были женщины и трое детей. В качестве вероятных причин аварии рассматривается плохая погода.

Боевые операции, направленные на подавление сопротивления курдских повстанцев, ведутся гораздо южнее, и потому теракт власти исключают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.