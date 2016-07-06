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Почему разбился военный вертолет в Турции: плохая погода или теракт?

06 июля 2016 07:54
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Новости Турции. Продолжаются спасательные работы на северо-востоке Турции, где потерпел крушение военный вертолет. На его борту находились 15 человек, включая бригадного генерала Мустафу Догру.

Инцидент имел место в труднодоступном горном ущелье, потому доставить спасенных в госпиталь удалось только к утру. Погибли 7 человек, остальные 8 получили ранения разной степени тяжести.

В вертолете добирались к месту службы офицеры с семьями — среди пассажиров были женщины и трое детей. В качестве вероятных причин аварии рассматривается плохая погода.

Боевые операции, направленные на подавление сопротивления курдских повстанцев, ведутся гораздо южнее, и потому теракт власти исключают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Крушение

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