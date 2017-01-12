Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой
Новости Италии. За жизнь 28-летней Джессики Нотаро борются врачи. Ожоги лица и шеи, рук и ног. Сильно повреждены глаза, велика вероятность, что девушка потеряет зрение.
Нападение на одну из самых красивых девушек Италии произошло возле ее дома в курортном Римини. Она ужинала в кафе со своим молодым человеком. В какой-то момент в заведение ворвался мужчина. Он подбежал к столику и выплеснул на девушку серную кислоту.
Выяснилось, что нападение совершил 29-летний мужчина по имени Эдсон. Это бывший молодой человек Джессики.
Некоторое время они жили вместе. Примерно год назад красавица решила поставить точку в отношениях. Эдсон воспринял это болезненно. Он не давал покоя экс-возлюбленной, ходил за ней по пятам, угрожал расправой. Перепуганная Джессика в августе 2016-го обратилась за помощью в полицию. Мужчине запретили приближаться к девушке.
Нотаро победила в конкурсе «Мисс Романья» в 2007 году. Затем она участвовала в национальном конкурсе красоты и дошла до финала. В последние годы девушка успешно строила карьеру на итальянском телевидении.
Напомним, осенью 2014 года индустрию красоты шокировало еще одно преступление, совершенное на почве ревности. 19-летняя Мария Хосе Альварадо Мунос, обладательница титула «Мисс Гондурас 2014», пропала без вести буквально за неделю до того, как должна была представлять страну на конкурсе «Мисс мира». Красавицу искали несколько суток (здесь подробности).