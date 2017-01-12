Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой

Новости Италии. За жизнь 28-летней Джессики Нотаро борются врачи. Ожоги лица и шеи, рук и ног. Сильно повреждены глаза, велика вероятность, что девушка потеряет зрение.



Нападение на одну из самых красивых девушек Италии произошло возле ее дома в курортном Римини. Она ужинала в кафе со своим молодым человеком. В какой-то момент в заведение ворвался мужчина. Он подбежал к столику и выплеснул на девушку серную кислоту.



Выяснилось, что нападение совершил 29-летний мужчина по имени Эдсон. Это бывший молодой человек Джессики.

Некоторое время они жили вместе. Примерно год назад красавица решила поставить точку в отношениях. Эдсон воспринял это болезненно. Он не давал покоя экс-возлюбленной, ходил за ней по пятам, угрожал расправой. Перепуганная Джессика в августе 2016-го обратилась за помощью в полицию. Мужчине запретили приближаться к девушке.