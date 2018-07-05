Победительница «Евровидения-2018» подозревается в плагиате

Новости Израиля. Победительница «Евровидения-2018» Нетта Барзилай подозревается в плагиате.

По сведениям Walla, претензии предъявила звукозаписывающая компания Universal Music. Представители организации отмечают, что композиция победительницы песенного конкурса похожа на песню «Seven Nation Army» группы The White Stripes.

Наибольшее сходство между композициями замечается, когда Барзилай поёт «I’m not your toy, stupid boy». Universal Music направили предупредительное письмо авторам песни Дорону Медали и Ставу Бегеру.

Предполагается, что стороны не станут доводить дело до суда и придут к компромиссу. В этом случае «Toy» не будет считаться плагиатом, а Universal будет получать часть прибыли.

Но если у сторон не получится благополучно разрешить сложившуюся ситуацию, то проведение «Евровидения-2019» в Израиле может оказаться под вопросом. Согласно правилам песенного конкурса, все представленные на нём песни должны быть уникальными. Если это правило нарушается, песня и её исполнитель будут дисквалифицированы.

Летом 2018 года стало известно, что за право проведения «Евровидения-2019» будут бороться четыре израильских города.