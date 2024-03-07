По всей Германии проходит забастовка транспортников

По всей Германии 7 марта ожидаются перебои в транспортном сообщении. Работники аэропортов и железной дороги устроили забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате этого могут пострадать более 20 тысяч пассажиров, а также отмениться около тысячи рейсов. Сотрудники авиагаваней требуют повышения зарплаты минимум на 500 евро. В то же время профсоюзы железнодорожников выступают за уменьшение количества рабочих часов. Это уже не первые такие забастовки.

Работники общественного транспорта и перевозок с начала года проводят волновую забастовку. Теперь они намерены проводить внезапные стачки, не предупреждая об этом заранее. Так как согласованные выступления не побуждают власти действовать.