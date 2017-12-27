«Плотоядной бактерией» заразились почти 500 человек в Японии

Новости Японии. Рекордное число заразившихся «плотоядной бактерией» отмечено в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет более чем о полутысяче человек.
Новости Японии. Рекордное число заразившихся «плотоядной бактерией» отмечено в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет более чем о полутысяче человек.
Медики обеспокоены эпидемией: если вовремя не обратиться за помощью, инфекция способна привести к летальному исходу всего за несколько часов. Распространяясь по организму, стрептококк группы А вызывает некроз тканей, а также отказ целой группы органов.