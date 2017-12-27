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«Плотоядной бактерией» заразились почти 500 человек в Японии

27 декабря 2017 08:23
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Новости Японии. Рекордное число заразившихся «плотоядной бактерией» отмечено в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет более чем о полутысяче человек.

«Плотоядной бактерией» заразились почти 500 человек в Японии-1

Медики обеспокоены эпидемией: если вовремя не обратиться за помощью, инфекция способна привести к летальному исходу всего за несколько часов. Распространяясь по организму, стрептококк группы А вызывает некроз тканей, а также отказ целой группы органов.

# Фотофакт # Япония

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