«Плотоядной бактерией» заразились почти 500 человек в Японии

Речь идет более чем о полутысяче человек.

Медики обеспокоены эпидемией: если вовремя не обратиться за помощью, инфекция способна привести к летальному исходу всего за несколько часов. Распространяясь по организму, стрептококк группы А вызывает некроз тканей, а также отказ целой группы органов.