Певица Шакира избежала тюремного заключения в Испании

Колумбийская певица Шакира заключила с налоговыми органами Испании сделку, позволяющую ей избежать суда по обвинениям в неуплате налогов на сумму 14,5 млн евро за период 2012-2014 гг. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках этого соглашения Шакира согласна на три года лишения свободы и на штраф в размере 7 млн евро, в то время как изначально требовалось 8 лет тюрьмы и штраф в размере более 23 млн. евро.

Далее приговор о тюремном заключении был изменен на штраф. Прокуратура утверждала, что в результате действий Шакиры доходы, облагаемые налогом в Испании, были переведены в оффшорные зоны, хотя она проживала в Испании больше установленного законом минимального срока в шесть месяцев.