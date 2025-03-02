Песков заявил, что не стоит ждать быстрых успехов в экономических связях РФ и США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что нужно очертить круг возможной тематики для экономического сотрудничества между РФ и США, но не стоит ждать быстрых результатов. Об этом пишет РИА Новости.

«Ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится», – сказал Песков.

Видеоинтервью Пескова было сделано 26 февраля и опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.