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Песков заявил, что не стоит ждать быстрых успехов в экономических связях РФ и США

02 марта 2025 15:26
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что нужно очертить круг возможной тематики для экономического сотрудничества между РФ и США, но не стоит ждать быстрых результатов. Об этом пишет РИА Новости.

Песков заявил, что не стоит ждать быстрых успехов в экономических связях РФ и США-1

Фото: pixabay

«Ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится», – сказал Песков.

Видеоинтервью Пескова было сделано 26 февраля и опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

# Дмитрий Песков # Международная политика

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