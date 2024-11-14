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Песков: Путин лично курирует вопросы по Украине

14 ноября 2024 12:32
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Курирование вопросов, касающихся СВО, осуществляет президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда ему был задан вопрос о том, планирует ли Кремль вводить должность спецпосланника для переговорного процесса по конфликту в Украине.

Fox News ранее сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время может назначить специального посланника, который будет принимать участие в переговорах призванных завершить конфликт.

# Международная политика # Владимир Путин # Дмитрий Песков # Дональд Трамп

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