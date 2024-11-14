Песков: Путин лично курирует вопросы по Украине

Курирование вопросов, касающихся СВО, осуществляет президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда ему был задан вопрос о том, планирует ли Кремль вводить должность спецпосланника для переговорного процесса по конфликту в Украине.

Fox News ранее сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время может назначить специального посланника, который будет принимать участие в переговорах призванных завершить конфликт.