Песков положительно отзывается о готовности Шольца к диалогу с Путиным

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, важным сигналом является готовность Берлина начать обсуждать с Москвой ситуацию на территории Украины, пишет ТАСС.

Песков напомнил, что Москва ранее подчеркивала, отказ лидеров стран Запада от конструктивного диалога с РФ – бесперспективная позиция. По его словам, Берлин также некоторое время назад не допускал какие-либо контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. И сегодняшняя готовность канцлера Германии Олафа Шольца вести диалог – «то, что можно приветствовать», подчеркнул Песков.