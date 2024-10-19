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Песков положительно отзывается о готовности Шольца к диалогу с Путиным

19 октября 2024 11:59
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, важным сигналом является готовность Берлина начать обсуждать с Москвой ситуацию на территории Украины, пишет ТАСС.

Песков напомнил, что Москва ранее подчеркивала, отказ лидеров стран Запада от конструктивного диалога с РФ – бесперспективная позиция. По его словам, Берлин также некоторое время назад не допускал какие-либо контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. И сегодняшняя готовность канцлера Германии Олафа Шольца вести диалог – «то, что можно приветствовать», подчеркнул Песков.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Олаф Шольц

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