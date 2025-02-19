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Песков ответил на вопрос о выборах в Украине

19 февраля 2025 08:42
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Российская Федерация или Соединенные Штаты не могут принимать решения о выборах в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

Песков также прокомментировал переговоры США и России, которые состоялись во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде. Он отметил, что Соединенные Штаты и Российская Федерация сделали очень важный шаг в сторону мирного урегулирования конфликта в Украине. О том, что переговоры были «очень хорошими» заявил и Дональд Трамп. Глава Белого Дома отметил, что сейчас он «намного более уверен» в достижимости сделки по мирному урегулированию этого конфликта.

# Дмитрий Песков

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