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Первый тур группового этапа Евро-2020 завершён, и вот итоги

16 июня 2021 08:31
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Завершен первый тур группового этапа Евро-2020. Во вторник, 15 июня, состоялись матчи в так называемой «группе смерти» – пуле F, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый тур группового этапа Евро-2020 завершён, и вот итоги-1

Первыми на поле вышли сборные Португалии и Венгрии. Действующий чемпион Европы не оставил шансов сопернику – 3:0. Счет в матче открыл Геррэйро, а после дублем отличился Криштиану Роналду. Таким образом португалец переписал историю Евро и стал лучшим бомбардиром за все время существования турнира. На счету футболиста 11 голов.

Первый тур группового этапа Евро-2020 завершён, и вот итоги-4

И все-таки главным матчем вечера считалось противостояние действующего чемпиона мира Франции и Германии. Но на деле встреча по зрелищности уступила даже поединкам аутсайдеров. В матче был зафиксирован лишь один гол: его в свои же ворота забил защитник «Бундестим» Матс Хуммельс. В итоге 1:0, победа сборной Франции.

# Футбол # Рафаэль Геррейро # Криштиану Роналду # Матс Хуммельс # Фотофакт

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