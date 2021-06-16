Первый тур группового этапа Евро-2020 завершён, и вот итоги

Завершен первый тур группового этапа Евро-2020. Во вторник, 15 июня, состоялись матчи в так называемой «группе смерти» – пуле F, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми на поле вышли сборные Португалии и Венгрии. Действующий чемпион Европы не оставил шансов сопернику – 3:0. Счет в матче открыл Геррэйро, а после дублем отличился Криштиану Роналду. Таким образом португалец переписал историю Евро и стал лучшим бомбардиром за все время существования турнира. На счету футболиста 11 голов.