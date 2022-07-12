Первый случай. В России выявили оспу обезьян

Новости России. В России зафиксировали первый случай обезьяньей оспы. Заболевший – молодой человек, который недавно вернулся из Европы. После поездки на теле появилась характерная сыпь, и мужчина решил обратиться в медучреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают врачи, болезнь протекает в легкой форме. Никакой угрозы для жизни пациента нет. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Оспа обезьян – это вирусное заболевание. Симптомы инфекции – температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Как правило, большая часть случаев приходилась на страны Африки. Однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла и в других странах. На данный момент оспу обезьян зарегистрировали в 59 странах. Инфекцию выявили более чем у 9 тысяч человек.