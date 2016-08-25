Первое в мире беспилотное такси, работающее на электричестве, запустили в Сингапуре

Новости Сингапура. Первое в мире беспилотное такси запустили в Сингапуре. Шесть таких машин стали доступны для поездок в автопарке. Все они работают на электричестве.

Управление без водителя осуществляется благодаря системе обнаружения и специальным камерам. Датчики без проблем распознают цвет светофора и уровень трафика. Пока подобное такси доступно лишь в деловом центре Сингапура, но авторы идеи готовы за следующие два года полностью перевести автопарк на такие авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.