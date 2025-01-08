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Пентагон отправляет в отставку сотрудников сил спецопераций

08 января 2025 07:16
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Нехватка финансов наносит удар по обороноспособности США. Из-за отсутствия средств Пентагон сокращает силы спецопераций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон отправляет в отставку сотрудников сил спецопераций-2

Должности уже потеряли сотни человек, и увольнения продолжаются. Пока процесс затрагивает не самих спецназовцев, а только технический персонал. Как заявили в Минобороны, отправленных в отставку сотрудников заменят представители других родов войск, что скажется на боеспособности элитных подразделений. Отметим, в бюджете 2025 года на военные расходы направлено почти 900 миллиардов долларов.

# США # Вооруженные силы

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