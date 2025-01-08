Пентагон отправляет в отставку сотрудников сил спецопераций

Должности уже потеряли сотни человек, и увольнения продолжаются. Пока процесс затрагивает не самих спецназовцев, а только технический персонал. Как заявили в Минобороны, отправленных в отставку сотрудников заменят представители других родов войск, что скажется на боеспособности элитных подразделений. Отметим, в бюджете 2025 года на военные расходы направлено почти 900 миллиардов долларов.