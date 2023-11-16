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Педро Санчес переизбран на пост премьер-министра Испании

16 ноября 2023 13:40
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Лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес был вновь избран на пост премьер-министра Испании, заручившись поддержкой 179 из 350 депутатских голосов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя конгресса Франсина Арменголь.

Санчес пользовался поддержкой не только своей партии, но и ряда других политических сил, в том числе каталонских сепаратистов. Это случилось после того, когда Санчес согласился на условия Карлеса Пучдемона, руководителя сепаратистской партии Junts, в том числе на прекращение всех судебных дел, касающихся сепаратизма в Каталонии, и разработку закона об амнистии для сторонников каталонской независимости. Это событие вызвало протесты в стране.

 

# Международная политика # Педро Санчес

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