Подконтрольное США руководство Финляндии движется к противостоянию с Россией, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Он припомнил прошлые времена, когда Финляндия выступала на стороне гитлеровской Германии и использовалась Западом против России. Патрушев выразил обеспокоенность тем, что курс финского руководства подрывает добрососедские отношения с Россией, а также выразил недовольство тем, что праворадикальные организации выдвигают требования о возвращении утраченных территорий.

Он выражает надежду, что в результате победы России в специальной операции будет восстановлено положение, сложившееся после Второй мировой войны.