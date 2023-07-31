Прямой эфир

Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на противостояние с Россией

31 июля 2023 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подконтрольное США руководство Финляндии движется к противостоянию с Россией, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Он припомнил прошлые времена, когда Финляндия выступала на стороне гитлеровской Германии и использовалась Западом против России. Патрушев выразил обеспокоенность тем, что курс финского руководства подрывает добрососедские отношения с Россией, а также выразил недовольство тем, что праворадикальные организации выдвигают требования о возвращении утраченных территорий. 

Он выражает надежду, что в результате победы России в специальной операции будет восстановлено положение, сложившееся после Второй мировой войны.

# Международная политика # Николай Патрушев

Другие новости рубрики

Все новости
Корсику летом 2023-го посетило на 50% меньше туристов, чем обычно
31 июля 2023 11:09

Корсику летом 2023-го посетило на 50% меньше туристов, чем обычно

Медведев: отказ Киева от переговоров позволит Москве довести СВО до конца
31 июля 2023 10:50

Медведев: отказ Киева от переговоров позволит Москве довести СВО до конца

В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек
31 июля 2023 10:49

В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек