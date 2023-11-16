Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о наличии по всей России сети контролируемых США лабораторий, в которых ведутся опыты со славянскими биологическими материалами. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что эта работа создает серьезную опасность в биологическом плане. Также Патрушев выразил озабоченность тем, что США мешают созданию международного комплекса по борьбе с биологической деятельностью. Он предостерег о возможном воздействии на Центральный федеральный округ, в том числе и об угрозе ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.