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Патрушев: США проводят эксперименты с биоматериалами славян

16 ноября 2023 12:01
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о наличии по всей России сети контролируемых США лабораторий, в которых ведутся опыты со славянскими биологическими материалами. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что эта работа создает серьезную опасность в биологическом плане. Также Патрушев выразил озабоченность тем, что США мешают созданию международного комплекса по борьбе с биологической деятельностью. Он предостерег о возможном воздействии на Центральный федеральный округ, в том числе и об угрозе ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

# Международная политика # Николай Патрушев

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