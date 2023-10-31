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Патрушев: США повредили «Северные потоки», чтобы Европа не получала газ из России

31 октября 2023 14:47
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что США используют кризис в Украине для разрыва экономических связей Европы и России и для устранения конкурентов. Об этом пишет РИА Новости.

«А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», – заявил он.

Он также утверждает, что США провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине. Патрушев особо подчеркнул, что российская сторона защитила жителей Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы. Он сделал вывод, что доверие к США и странам Запада в результате таких действий было исчерпано.

# Международная политика # Николай Патрушев

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