Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что США используют кризис в Украине для разрыва экономических связей Европы и России и для устранения конкурентов. Об этом пишет РИА Новости.

«А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», – заявил он.

Он также утверждает, что США провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине. Патрушев особо подчеркнул, что российская сторона защитила жителей Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы. Он сделал вывод, что доверие к США и странам Запада в результате таких действий было исчерпано.