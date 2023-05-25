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Патрушев: после РФ США видят целью Китай

25 мая 2023 14:49
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В Штатах считают, что способны справиться с Российской Федерацией. Следующей целью Америка видит Китайскую Народную Республику. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости. 

КНР и Россия для США – центры многополярного мира, сказал Патрушев. Ставить перед собой задачу одновременно ослаблять эти два государства Америка не может. Поэтому Китай является их целью после Российской Федерации. 

Касательно России и Украины Патрушев отметил, что эти страны не воюют. В Украине против РФ войну ведут США, используя потенциал Североатлантического альянса, Европейского союза и неонацистских вооруженных формирований. А Штаты эти формирования сами и создали, подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ. 

# Международная политика # Николай Патрушев

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