Патрушев: после РФ США видят целью Китай

В Штатах считают, что способны справиться с Российской Федерацией. Следующей целью Америка видит Китайскую Народную Республику. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет РИА Новости.

КНР и Россия для США – центры многополярного мира, сказал Патрушев. Ставить перед собой задачу одновременно ослаблять эти два государства Америка не может. Поэтому Китай является их целью после Российской Федерации.

Касательно России и Украины Патрушев отметил, что эти страны не воюют. В Украине против РФ войну ведут США, используя потенциал Североатлантического альянса, Европейского союза и неонацистских вооруженных формирований. А Штаты эти формирования сами и создали, подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.