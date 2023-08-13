Над Белгородской областью ПВО сбит беспилотник ВСУ

Над Белгородской областью российские военные уничтожили БПЛА ВСУ. ПВО сбит беспилотник, который попытался совершить террористическую атаку. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости.

Попытка атаки со стороны ВС Украины была совершена утром в воскресенье, 13 августа. БПЛА самолетного типа был нацелен на удар по объектам на территории РФ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано, отметили в Министерстве обороны Российской Федерации.