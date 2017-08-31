Около 40 машин столкнулись на трассе в Бразилии из-за дыма от лесных пожаров: погибли 2 человека

Новости Бразилии. На юго-востоке Бразилии столкнулись около 40 автомобилей. К коллапсу на дороге в штате Сан-Паулу привели сильные лесные пожары, из-за которых трассу заволокло густым дымом.
Новости Бразилии. На юго-востоке Бразилии столкнулись около 40 автомобилей. К коллапсу на дороге в штате Сан-Паулу привели сильные лесные пожары, из-за которых трассу заволокло густым дымом.
В условиях плохой видимости водители по цепочке врезались друг в друга. Погибли 2 человека, десятки получили ранения и травмы.