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Около 40 машин столкнулись на трассе в Бразилии из-за дыма от лесных пожаров: погибли 2 человека

31 августа 2017 06:53
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Новости Бразилии. На юго-востоке Бразилии столкнулись около 40 автомобилей. К коллапсу на дороге в штате Сан-Паулу привели сильные лесные пожары, из-за которых трассу заволокло густым дымом.

Около 40 машин столкнулись на трассе в Бразилии из-за дыма от лесных пожаров: погибли 2 человека-1

В условиях плохой видимости водители по цепочке врезались друг в друга. Погибли 2 человека, десятки получили ранения и травмы.

# Авария в Бразилии

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