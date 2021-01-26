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Пассажирский автобус вылетел в кювет на юге Бразилии. Погиб 21 человек

26 января 2021 08:49
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Новости Бразилии. Смертельное ДТП на юге Бразилии: число жертв аварии возросло до 21, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них есть дети. В списке пострадавших более 30 человек.

Пассажирский автобус вылетел в кювет на юге Бразилии. Погиб 21 человек-1

Пассажирский автобус пока по неизвестным причинам врезался в отбойник и вылетел в кювет. В момент ЧП в салоне находились около 60 человек. Пострадавших, многие из которых получили тяжелые травмы, доставили в больницу. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

# Авария в Бразилии # Фотофакт

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