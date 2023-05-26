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Пассажир открыл аварийный выход во время полёта – 9 человек доставлены в больницу

26 мая 2023 14:22
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Новости Южной Кореи. Посадка самолета в Южной Корее чуть не завершилась трагедией. Перед приземлением борта, когда до земли оставалось всего около 200 метров, один из пассажиров открыл аварийный выход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пассажир открыл аварийный выход во время полёта – 9 человек доставлены в больницу-1

Благо, люди оказались пристегнуты, что в итоге и спасло десятки жизней. Всего на борту находились 194 человека. Несмотря на инцидент в ходе полета, лайнер успешно приземлился. Серьезных травм никто не получил. Девять человек доставлены в больницу из-за проблем с дыханием. Злоумышленник задержан полицией.  

# Самолет # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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