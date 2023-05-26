Новости Южной Кореи. Посадка самолета в Южной Корее чуть не завершилась трагедией. Перед приземлением борта, когда до земли оставалось всего около 200 метров, один из пассажиров открыл аварийный выход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благо, люди оказались пристегнуты, что в итоге и спасло десятки жизней. Всего на борту находились 194 человека. Несмотря на инцидент в ходе полета, лайнер успешно приземлился. Серьезных травм никто не получил. Девять человек доставлены в больницу из-за проблем с дыханием. Злоумышленник задержан полицией.