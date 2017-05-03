Парламент Великобритании будет распущен в преддверии всеобщих выборов

Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании встретится 3 мая с королевой Елизаветой II. Тереза Мэй намерена просить о роспуске парламента в преддверии всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. Для этого должна быть выпущена специальная королевская декларация, содержащая дату парламентских выборов и сроки выступления королевы в новом парламенте.

Решение о досрочных выборах было принято в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit. 3 мая Еврокомиссия должна одобрить и обнародовать «юридические инструменты» для ведения диалога по выходу Великобритании из Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.