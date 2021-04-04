Папа Франциск призвал верующих не терять надежду в непростой период пандемии

Понтифик зажег свечу, символизирующую свет Христа, а затем поделился пламенем с другими священнослужителями. Папа Франциск призвал верующих не терять надежду в этот непростой период пандемии. На службе присутствовали только 200 прихожан. А само богослужение из-за комендантского часа началось раньше, чем обычно.

В Иерусалиме верующие собрались в храме Гроба Господня. Все присутствующие были в масках. Этот храм был закрыт для посещений с июля 2020 года, но открылся к святому празднику. Он построен на том месте, где, по преданию, воскрес из мертвых Христос.