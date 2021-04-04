Прямой эфир

Папа Франциск призвал верующих не терять надежду в непростой период пандемии

04 апреля 2021 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Папа Римский возглавил всенощное пасхальное богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Франциск призвал верующих не терять надежду в непростой период пандемии-1

Понтифик зажег свечу, символизирующую свет Христа, а затем поделился пламенем с другими священнослужителями. Папа Франциск призвал верующих не терять надежду в этот непростой период пандемии. На службе присутствовали только 200 прихожан. А само богослужение из-за комендантского часа началось раньше, чем обычно.

Папа Франциск призвал верующих не терять надежду в непростой период пандемии-4

В Иерусалиме верующие собрались в храме Гроба Господня. Все присутствующие были в масках. Этот храм был закрыт для посещений с июля 2020 года, но открылся к святому празднику. Он построен на том месте, где, по преданию, воскрес из мертвых Христос.

# Пасха # Папа Римский Франциск # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швейцарии полицейские обстреляли митингующих резиновыми пулями и распылили слезоточивый газ
03 апреля 2021 18:05

В Швейцарии полицейские обстреляли митингующих резиновыми пулями и распылили слезоточивый газ

Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами
03 апреля 2021 14:44

Мексиканские феминистки напали на полицейских с молотками, а в Белфасте силовиков забросали кирпичами

В Афинах +20, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 апреля
03 апреля 2021 13:48

В Афинах +20, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 апреля